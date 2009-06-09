Литвин про вибори Президента: ну якого 26 жовтня?.. ну я прошу вас

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить парламентський комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування прискорити розгляд проектів постанов про призначення дати президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, ВР має призначити дату проведення чергових виборів Президента і «закрити цю тему».

При цьому хтось із народних депутатів з місця зауважив, що це має бути 26 жовтня. У відповідь В.ЛИТВИН сказав: «Ну якого 26 жовтня? Ну, я прошу вас».

Він запропонував народним депутатам прочитати мотивувальну частину рішення Конституційного Суду щодо дати виборів Президента України. За словами голови ВР, із цього рішення «висновок напрошується один».

Він закликав депутатів не розколювати країну і ухвалити рішення проведення президентських виборів 17 січня 2010 року.

При цьому В.ЛИТВИН додав, що ВР має прийняти зміни до закону про вибори глави держави.

Він попросив керівників фракцій дати команду членам своїх фракцій, які є членами комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, щоб вони прийшли на засідання комітету й ухвалили відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. За відповідну постанову проголосували 401 народний обранець.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з приводу конституційності відповідного рішення ВР.

Рішенням від 12 травня КС визнав неконституційною постанову ВР про призначення чергових виборів Президента на 25 жовтня.

У даний час в парламенті зареєстровано 3 проекти закони про призначення виборів Президента.