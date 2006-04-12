Наша Україна хоче, щоб парламентом керував Президент

“Наша Україна” пропонує, щоб керівний орган майбутньої коаліції у Верховній Раді України – Вищу Раду Коаліції – очолив Президент України.

За інформацією прес-служби “Нашої України”, про це йдеться в проекті Регламенту коаліції, запропонованому “Нашою Україною” на розгляд робочої групи з утворення майбутньої коаліції у ВР. У вчорашньому засіданні робочої групи брали участь: від «Нашої України» - Роман ЗВАРИЧ, від БЮТ - Олександр ТУРЧИНОВ, від СПУ - Йосип ВІНСЬКИЙ.

Зокрема, в проекті Регламенту, в розділі ІІ “Керівні органи Коаліції” зазначається:

“1. Органами координації та взаємодії в Коаліції є: Вища Рада Коаліції; Загальні збори Коаліції; Координатор Коаліції; Рада Коаліції”.

Згідно з проектом, до Вищої Ради Коаліції входять: Президент України; голова Верховної Ради України; прем’єр-міністр України; голови фракцій, що входять до Коаліції; голови партій, що входять до Коаліції (партії, що мають фракції, або входять до блоку партій, що мають фракції і є учасниками Коаліції)”.

“Очолює Вищу Раду Коаліції – Президент України”, - зазначається в проекті Регламенту.

Як йдеться в документі, “Вища Рада Коаліції визначає стратегічні завдання діяльності Коаліції, Кабінету Міністрів України, може ініціювати внесення змін до цієї Угоди”, “Вища Рада Коаліції може розглядати будь-яке питання, що становить інтерес для Коаліції”.

У розділі “Загальні засади утворення та діяльності Коаліції” зазначається:

“Коаліція – це добровільне об’єднання депутатських фракцій, яке формується у Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій. До складу коаліції входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Коаліція формується депутатськими фракціями, утвореними в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.

Учасниками Коаліції є фракції Верховної Ради України, які прийняли рішення про вступ до Коаліції, рішення про що засвідчені підписами голів (заступників) фракцій. Коаліція передбачає також й індивідуальне членство, у тому разі, якщо народний депутат України поділяє засади створення і принципи функціонування Коаліції, але не є членом жодної з фракцій – учасниць Коаліції. У цьому разі народний депутат України звертається з відповідною заявою до Ради Коаліції, яка виносить його заяву для прийняття рішення на Загальних зборах.

Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих до апарату Верховної Ради України документів”.

У проекті Регламенту також визначені завдання Ради Коаліції.

Так, Рада складається з голів депутатських фракцій – учасниць Коаліції та по два представники від кожної фракції – учасниці Коаліції.

Рада Коаліції здійснює оперативне координування діяльності Коаліції; приймає рішення, обов’язкові для виконання усіма учасниками Коаліції з питань діяльності Коаліції; виробляє солідарну позицію Коаліції щодо законотворчої діяльності у Верховній Раді України або інших питань порядку денного; приймає рішення про погодження кандидатур на посади прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України та виносить їх на розгляд загальних зборів Коаліції; щомісяця розглядає діяльність Кабінету Міністрів України на предмет виконання цієї Угоди, оцінює соціально-економічну ситуацію в країні; узгоджує кандидатури на посади голів комітетів Верховної Ради України не пізніше одного місяця від дня оголошення про сформування Коаліції; організовує підготовку та розгляд питань загальними зборами Коаліції, відповідає за їхній розгляд, контролює хід виконання прийнятих рішень; приймає попереднє рішення щодо включення або виключення із Коаліції її членів і т. д.

У проекті зазначається, що Рада Коаліції попередньо розглядає пропозиції щодо кандидатур на посаду прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України та проводить консультації з Президентом України з цього приводу.

На прес-конференції після засідання робочої группи Йосип ВІНСЬКИЙ повідомив, що за основу програми діяльності коаліції демократичних сил Верховної Ради взято документ, запропонований блоком «Наша Україна».

У свою чергу, член робочої групи, керівник юридичного департаменту "Нашої України" Роман ЗВАРИЧ зауважив, що в регламенті коаліції обумовлена норма, яка не дає можливості одній зі сторін виходити з коаліції. За його словами, передбачається, що якщо якась політична сила виходить з коаліції, вона отримує «політичний удар».

Відповідаючи на запитання журналістів, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що питання про кандидатуру на посаду прем’єр-міністра лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО не обговорювалося. «Ми не обговорювали це питання», - сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ також повідомив, що член робочої групи з формування коаліції від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ не зміг взяти участь у прес-конференції через хворобу.