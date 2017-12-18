Суди окупованого Криму вирішили, що одиночні пікети кримських татар були єдиною масовою акцією (відео)

Весь день 18 грудня в десяти кримських судах відбувався розгляд 81 адміністративної справи проти кримськотатарських активістів. Всі вони звинувачуються в порушенні порядку проведення масової акції, яка пройшла ще 14 жовтня, повідомляє Meduza.

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Тоді більше ста чоловік у різних населених пунктах по всьому півострову вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти переслідування їхнього народу. Активісти проводили поодинокі пікети - але поліція і суди вирішили, що це була єдина масова акція.

До вечора 18 грудня було винесено близько 40 однотипних рішень: пікетувальників штрафували як правило на десять тисяч рублів. Розгляд інших справ тривав до пізнього вечора.

Як повідомляв УНІАН, раніше в окупованому Криму активіста Дегерменджи з СІЗО доправили в реанімацію.