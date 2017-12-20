Поцілунок, старий IPhone і піжама: що отримали депутати на День святого Миколая

На День святого Миколая, 19 грудня, українські народні депутати дарували рідним і отримували подарунки. Що отримали нардепи на свято розповіли журналісти "ТСН".

"Вранці був поцілунок, а ввечері подивимося. Я подарував дружині букет квітів. Солоденьке у нас буде ввечері – пиріг. Мій улюблений, яблучний", - розповів Антон Геращенко.

"Поцілунок при зустрічі, і, можливо, палкий поцілунок перед закінченням дня", - висловив надію нардеп Сергій Євтушок. Більш матеріальний підхід продемонстрував Олександр Дубінін. "Я подарував дружині iPhone – старий, восьмий. Дружина сказала, що для тебе є два подаруночка, вони лежать під ялинкою. Я здогадуюся, що буде. Піжамка якась", - зізнався політик.

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Окрему категорію депутатів склали ті, хто займався подарунками для дітей – виявилося, що це не таке вже й легка для нардепів справа. "Я дав різки від імені Святого Миколая. Мені ніхто нічого не дав у зв'язку з цим. Чекаю на другу половину дня, щоб скорегувати ситуацію. Сьогодні у моєї молодшої дочки виступ, я вже пропустив два", - розповів Сергій Рудик. "Вчора об'їздила особисто кілька супермаркетів іграшок, тому що замовив малої Star Wars, а їх зняли з виробництва, тому змушена була трохи поїздити, пошукати – забрала останню коробку. Старший вже в такому віці, що знає сам собі не подаруєш – ніхто тобі не подарує", - пояснила Тетяна Острикова.

Іншу іграшку вибрав собі син Андрія Тетерука. "Моєму молодшому синові 9 років, і вони просто сходять з розуму від цих іграшок Beyblade. Діти просто марять, це зараз якась епідемія", - вважає нардеп.

А ось Олена Сотник пояснила, що замість чоловіка подарунок отримала від його матері. "Зараз чоловік у відрядженні, тому він мені точно нічого не міг покласти під подушку. А от моя свекруха подарувала дуже красиві ялинкові прикраси рожевого кольору, тому в мене в цьому році буде рожева ялинка", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, позафракційний народний депутат від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко поскандалив з нардепом від "Оппоблока Миколою Скориком в прямому ефірі і облив його водою.