"Не хочу знаходитися з цим м***ком у студії": нардеп від "Свободи" влаштував істерику у прямому ефірі і облив свого колегу водою (відео)

Позафракційний народний депутат від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко влаштував запеклу суперечку з нардепом від "Оппоблока" Миколою Скориком у прямому ефірі телеканалу Zik, після чого вилив на нього воду зі склянки і залишив студію.

У розпал суперечки Іллєнко запитав Скорика, чи вважає він Росію агресором. Скорик у відповідь назвав його провокатором і "примітивним націоналістом".

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"Ви не народний депутат України, а раб Москви, холуй. Ви не можете навіть сказати, що Росія – це агресор. Ви працюєте на агресора, ви – п'ята колона, яка знищує Україну. І тільки тому, що влада зараз з вами домовилися, вона вас не чіпає!" – сказав Іллєнко.

У відповідь Скорик заявив, що за подібні слова Іллєнко може "засунути собі свої питання...". Розлючений Іллєнко вилив на Скорика воду і заявив, що не хоче знаходиться "з цим м*даком в одній студії", зняв мікрофон і пішов.

Див. відео з 9.50 хвилини

Цікаво, що за годину до цього в ефірі цього каналу екс-народний депутат Людмила Супрун облила водою свого опонента, банкіра Сергія Фурсу у відповідь на те, що він назвав її слова нісенітницею.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі опублікував відкритий лист Порошенку. Лідер "Руху нових сил" заявив, що вони з президентом знаходяться "по різні сторони барикад", звинуватив його у небажанні проводити реформи і закликав піти у відставку.