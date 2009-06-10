Засідання Кабміну розпочалось хвилиною мовчання

Сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів розпочалось хвилиною мовчання в пам’ять про загиблих гірників на донецькій шахті імені Скочинського.

Як передає кореспондент УНІАН, хвилину мовчання оголосила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я хотіла б, щоб на сьогодні від імені уряду звернулися до Президента з проханням оголосити траур за загиблими шахтарями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, аварія на шахті імені Скочинського (ДП «Донецька вугільна енергетична компанія») сталася 8 червня на глибині 1250 метрів. Загинуло 9 гірників. Наразі тривають пошуки ще 4 шахтарів.