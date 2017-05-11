У Раді ЄС назвали умови можливого призупинення безвізу з Україною

В Раді Європейського Союзу заявляють, що ухвалення безвізового режиму для громадян України є важливою подією, яка зміцнить зв’язки між народами.

Відповідний коментар міністра внутрішніх справ та національної безпеки головуючої в ЄС Мальти Кармело Абели був розповсюджений у четвер після завершення ухвалення Радою відповідного рішення, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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«Ухвалення положення про лібералізацію візового режиму для громадян України є важливою подією, яка сприятиме зміцненню зв'язків між народами України і ЄС», - вважає він.

Абела наголосив, що це рішення стало можливим, тому що Україна завершила необхідні реформи в цілому ряді областей, в тому числі у сфері міграції, громадського порядку та безпеки, зовнішніх відносин і основних прав.

Міністр також зауважив, що в разі виникнення з Україною серйозних проблем у сфері міграції чи безпеки ЄС може застосувати переглянутий механізм тимчасового припинення дії безвізового режиму.