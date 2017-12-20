Голова запорізької ОДА лідирує в рейтингу відповідальності
Журналісти склали рейтинг підсумків роботи голів адміністрацій.
Серед чиновників, яким вдалося збільшити свій рівень відповідальності, перше місце обійняв голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль. Рейтинг підсумків роботи голів адміністрацій склали аналітики порталу "Слово і діло".
У минулому році його показник становив 40 %, а в нинішньому році вже 53%. Запорізький губернатор виконав 40% обіцянок, а в процесі виконання знаходяться 60%, при цьому у нього немає жодної невиконаної обіцянки, пише видання.
Друге місце зайняв голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, який зміг виконати 46% своїх обіцянок, поліпшивши свої торішні показники на 11%.
Читайте такожПравда один раз з десяти: експерти назвали топ українських політиків-брехунів
Замикає трійку лідерів голова Полтавської ОДА Валерій Головко. Зростання його рейтингу в нинішньому році склало 9 %.
На думку аналітиків, гірше за всіх в 2017 році працював голова Івано-Франківській області Олег Гончарук, втративши 18 % у рейтингу відповідальності.
Колишній голова Запорізької ОДА, а нині – губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко також виявився в списку тих, хто погано виконував свої обіцянки. Він втратив в своєму рейтингу 13 %.