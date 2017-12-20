Голова запорізької ОДА лідирує в рейтингу відповідальності

Серед чиновників, яким вдалося збільшити свій рівень відповідальності, перше місце обійняв голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль. Рейтинг підсумків роботи голів адміністрацій склали аналітики порталу "Слово і діло".

У минулому році його показник становив 40 %, а в нинішньому році вже 53%. Запорізький губернатор виконав 40% обіцянок, а в процесі виконання знаходяться 60%, при цьому у нього немає жодної невиконаної обіцянки, пише видання.

Друге місце зайняв голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, який зміг виконати 46% своїх обіцянок, поліпшивши свої торішні показники на 11%.

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Замикає трійку лідерів голова Полтавської ОДА Валерій Головко. Зростання його рейтингу в нинішньому році склало 9 %.

На думку аналітиків, гірше за всіх в 2017 році працював голова Івано-Франківській області Олег Гончарук, втративши 18 % у рейтингу відповідальності.

Колишній голова Запорізької ОДА, а нині – губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко також виявився в списку тих, хто погано виконував свої обіцянки. Він втратив в своєму рейтингу 13 %.