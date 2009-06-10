Луценко теж примазується до розвалу «ширки»

Міністр внутрішніх справ України, лідер громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що депутати з фракції НУ-НС від "Народної самооборони" попереджали прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО про неприйнятність формування БЮТом коаліції з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«З самого початку я розглядав переговори про створення так званої широкої коаліції як спроби оточення ЯНУКОВИЧА працевлаштувати свого лідера без фінансових затрат. Власне, це проблема чемодану без ручки – нести важко, кинути жаль. Саме тому робилися спроби у неконституційний спосіб працевлаштувати Віктора Федоровича, а після того займатися політикою, економікою без його впливу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, переговори про створення широкої коаліції були зірвані, у тому числі й через принципову позицію депутатів «Народної самооборони» та інших депутатів від “Наша Україна – Народна самооборона”, які сказали про неприйнятність одіозних змін до Конституції.

«Ми заявили Юлії Володимирівні про те, що наших голосів за такі зміни не буде. Я думаю, це підкріпило її позиції на те, аби розірвати неприйнятні для суспільства і держави перемовини і сьогодні займатися економікою і нормальним політичним життям», - пояснив він.

«Депутати «Народної самооборони», як і коаліційна частина фракції НУ-НС, не проти приєднання будь-якої конструктивної політичної сили до питань державотворення та економічних питань порятунку України від кризи, проте наших голосів за зміни Конституції з багатьма одіозними положеннями не буде. Юлія Володимирівна з розумінням сприйняла цю позицію, тим більш, наскільки я розумію, це збігалося у більшості і з її власною позицією», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.