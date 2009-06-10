Литвин пропонує БЮТ та ПР визнати, що вляпалися, і помовчати

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує фракціям БЮТ та Партії регіонів визнати, що “вляпалися”, і не звинувачувати один одного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на пленарному засіданні парламенту представникам цих фракцій, котрі заявляли, що не їх політична сила пропонувала зміни до Конституції в частині виборів Президента в парламенті та продовження повноважень нинішньої ВР.

«Очевидно, - сказав В.ЛИТВИН, - у нас була б єдина правильна позиція, коли б після подій, що відбулося, краще б всі помовчали, розуміючи, що вляпалися, а тепер намагаються один одного звинувачувати».

«Помовчали б, зробили відповідні висновки», - порадив В.ЛИТВИН.