"Джавеліни" Україні відтепер офіційно зможе продавати Канада

Уряд Канади схалив внесення України до переліку країн, до яких дозволено експорт зброї (Automatic Firearms Country Control List). Відповідне рішення створює передумови до продажу Україні летальних озброєнь включно із протитанковими комплексами "Джавелін". Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив Джеймс Безан, депутат парламенту Канади від Консервативної партії.

Читайте такожУкраїна хоче почати закупівлю військової техніки і обладнання у Канади - ПолторакПодробиці ухваленого урядом Канади рішення оприлюднила Canada Gazette, офіційне видання канадського уряду.

За інформацією видання, внесення України до Automatic Firearms Country Control List дозволяє канадським експортерам звертатись до уряду Канади за наданням дозволу на експорт до України певних видів озброєння та пристроїв.

"Неможливо передбачити скільки запитів на експортні дозволи відповідно до AFCCL буде подано і скільки з них буде задоволено, але потенційні переваги для канадських компаній можуть включати десятки тривалих контрактів на постачання, за якими можуть послідувати контракти на підтримку та ремонт", - також відзначає видання.

"Після цієї ухвали уряду, Канада може продавати, чи передавати Україні "Джавеліни", - прокоментував рішення уряду Джеймс Безан.

Канадський парламентар також висловився на підтримку запровадження безвізового режиму для подорожей українців до Канади, відзначивши, що це дозволило б пожвавити бізнес-взаємини між країнами, сприяло б мобільності української молоді та спілкуванню пов'язаних родинними зв'язками громадян України та Канади.