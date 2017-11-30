Тридцять тисяч доларів мінімум: НАБУ опублікувало відео, на якому чиновниця ДМС домовляється про хабар

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило роз’яснення та відео щодо зриву спецоперації з викриття корупції у Державній міграційній службі. Інформація розміщена на сайті НАБУ.

"У квітні 2017 року в межах оперативно-розшукової справи НАБУ розпочало спецоперацію з проникнення детектива Національного бюро до організованого злочинного угруповання у складі чинних та колишніх посадовців Державної міграційної служби України (ДМСУ). Згідно з оперативними даними, ці особи, діючи у змові, вимагали та отримували грошові кошти за надання іноземцям громадянства України, посвідок на тимчасове проживання на території України, а також за винагороду пришвидшували виготовлення біометричних паспортів для громадян України", - сказано у роз’ясненні.

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З метою проникнення до складу злочинної організації була використана легенда, за якою детектив НАБУ діяв в інтересах іноземної компанії, зацікавленої в офіційному працевлаштуванні в Україні своїх працівників – громадян інших держав.

"Представник НАБУ встановив безпосередній контакт із першою заступницею голови ДМСУ, яка, за оперативною інформацією, була одним із керівників злочинної організації", - зазначили у НАБУ.

27 серпня 2017 року у детектива відбулася неформальна зустріч із чиновницею, під час якої детектив (за легендою представник іноземної компанії) звернувся за порадою з приводу отримання іноземцем паспорта України.

"Посадовець ДМСУ не тільки не відхрестилася від цих розмов, а навпаки - сама запропонувала скористатися, за її словами, "єдиною законною схемою», що б дозволила реалізувати намір. А саме: "зробити" іноземцю родичів в Україні шляхом фальсифікації тестів ДНК та отримання відповідного рішення суду - у сукупності цей набір даних є підставою для надання громадянства. Однак цей варіант, за словами чиновниці, буде "дорогим". "Тридцять - це мінімум", - повідомила вона й водночас запевнила: "Все зробимо, повір". Чиновниця власноруч того дня передала список документів, потрібних для реалізації наміру», - зазначили у бюро й додали, що на зустрічі 7 вересня вона ще раз уточнила, що йдеться про 30 тис. доларів.

Також у НАБУ припустили, що коли на початку жовтня детектив приніс пакет документів, чиновниця вже, ймовірно, будучи обізнаною про особу детектива під прикриттям та його належність до НАБУ, відмовилася їх прийняти. У відповідь на реакцію чиновниці детектив НАБУ під прикриттям в подальшому підтримував виключно неформальне спілкування з метою підтримання легенди.

"До того моменту була встановлена схема розгалуженої злочинної діяльності щодо надання послуг міграційного характеру за участі інших посадовців ДМСУ, територіальних підрозділів та фізичних осіб-посередників. Перший заступник голови ДМСУ у зазначеній організації відігравала одну з ключових ролей. У зв’язку з цим відмова детектива під прикриттям від подальших контактів із нею підтвердило б її підозри щодо розробки її правоохоронним органом та створила б перешкоди в подальшому документуванні діяльності всієї злочинної організації", - пояснили у бюро.

23 листопада під час зустрічі за вечерею перший заступник голови ДМСУ поцікавилася у детектива, чи вдалося владнати справу іноземця, в отриманні громадянства якого вона колись обіцяла сприяння, а потім відмовилася. Детектив відповів їй, що не володіє інформацією щодо того іноземця, але є інший, якому потрібно отримати посвідку про тимчасове проживання на території України.

24 листопада чиновниця запропонувала принести їй документи. Після передачі документів 27 листопада вона сама зателефонувала детективу під прикриттям і повідомила: питання вирішити легше, ніж із громадянством, однак сума буде така сама, яку обговорювали раніше, тобто 30 тис. дол. У разі згоди вона запропонувала передати їй половину від цієї суми 29 листопада.

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29 листопада під час передачі цієї суми детектив був затриманий працівниками СБУ та прокурорами ГПУ.

«Таким чином, було зірвано спецоперацію НАБУ та САП із викриття масштабної корупційної схеми в Державній міграційній службі України», - підкреслили у бюро.

Зазначається, що з огляду на суспільний резонанс подій, у НАБУ вирішили оприлюднити фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів, отриманих в рамках проведення негласних слідчих дій.

Крім того, з метою спростування деяких тез брифінгу посадовця ДМСУ щодо особистого характеру зустрічей, НАБУ розмістило відео однієї з таких неформальних зустрічей, під час якої чиновниця попросила детектива обміняти 50 тис. грн, які вона отримала від третьої особи, і які, з її слів, могли бути контрольованим хабарем. Пояснюючи свої дії, вона зазначила, що обмін їй потрібен для того, щоб виключити можливість ідентифікації даних купюр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, у НАБУ заявили, 29 листопада під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови ДМС оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

Своєю чергою перший заступник голови ДМСУ Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара.

Посадовець повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї у довіру й почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак він продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.

Своєю чергою генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за триманому вчора агенту НАБУ оголосять про підозру у даванні та провокації хабара. При цьому він висловив думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.