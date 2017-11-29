У ДМС повідомили про затримання агента НАБУ під час спроби дати хабар одному із її керівників

Сьогодні, під час спроби передачі хабаря Першому заступнику Голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій, був затриманий агент Національного антикорупційного бюро. Про це йдеться у повідомленні на сайті служби.

У повідомленні вказано, що впродовж декількох місяців агент НАБУ неодноразово намагався спровокувати Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішеннь по легалізації в Україні громадян В‘єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності.

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"Діна Пімахова, як законослухняна громадянка, звернулась із заявою до правоохоронних органів про те, що їй намагаються передати хабар. Після чого правоохоронцями було проведено комплекс оперативно - розшукових заходів по документуванню злочинної групи", - йдеться у заяві.

В результаті, під час спроби передати першу частину хабаря у розмірі 15 тисяч долларів США, агент НАБУ був затриманий на місці скоєння злочину співробітниками СБУ.

У службі також зазначили, що дії агента НАБУ можуть підпадати під відповідальність, передбачену 370 ст. Кримінального Кодексу - провокація підкупу. Тривають слідчі дії.