Ющенко завтра дасть Тимошенко ще один місяць на план щодо Нафтогазу?

Завтра, 11 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду щодо оздоровлення національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, під час наради буде проаналізовано фінансовий та інші аспекти діяльності НАКу як основного постачальника енергетичних ресурсів українському населенню та монопольного транзитера російського газу до європейських споживачів.

І.ВАННИКОВА зауважила, що, зважаючи на критичний фінансовий стан компанії, глава держави вважає, що однією з першочергових економічних задач є невідкладне реформування і оздоровлення компанії та енергетичного ринку України в цілому. Відтак, підкреслила І.ВАННИКОВА, Президент очікує, що уряд протягом 30 днів розробить відповідний план заходів із оздоровлення НАКу.

Зі свого боку, повідомила вона, В.ЮЩЕНКО бере активну участь у вирішенні проблем, які виникають у «Нафтогазу» внаслідок асиметричних українсько-російських контрактів, укладених у січні 2009 року.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, через бездіяльність уряду Президент минулої п’ятниці був змушений скликати екстрену нараду з керівництвом НАКу та НБУ. В результаті за безпосередньої участі Президента був напрацьований механізм проведення розрахунку за контрактними зобов’язаннями компанії, що виникли у травні.

«Саме завдяки цьому оперативному рішенню вдалося уникнути виникнення заборгованості національної компанії перед іноземним постачальником газу, проте подальша фінансова перспектива НАКу залишається невизначеною», - сказала І.ВАННИКОВА, додавши, що на цю проблему В.ЮЩЕНКО неодноразово звертав увагу уряду, в тому числі у листах до Кабінету міністрів В.ЮЩЕНКО закликав уряд збалансувати фінансовий план «Нафтогазу».

Нарада щодо оздоровлення НАК «Нафтогаз України» розпочнеться о 10.00 за адресою вул. Б. Хмельницького, 6.