Ющенко запровадив нове професійне свято

Відзначатимуть 4 липня

Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про запровадження в Україні нового професійного свята - Дня судового експерта. Текст відповідного указу глави держави оприлюднено на його офіційному сайті. Враховуючи значення судово-експертної діяльності у забезпеченні правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина та на підтримку ініціативи громадськості, глава держави постановив відзначати День судового експерта щорічно 4 липня.

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