Ющенко запровадив нове професійне свято
16:19, 10 червня 2009Політика
3072 0
Відзначатимуть 4 липня
Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про запровадження в Україні нового професійного свята - Дня судового експерта.
Текст відповідного указу глави держави оприлюднено на його офіційному сайті.
Враховуючи значення судово-експертної діяльності у забезпеченні правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина та на підтримку ініціативи громадськості, глава держави постановив відзначати День судового експерта щорічно 4 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter