Верховна Рада пропонує обирати мера Києва у два тури

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні закон про внесення змін до закону «Про столицю України - місто-герой Київ» (нова редакція).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 245 із 421 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі. Голосування відбувалося двічі, оскільки не набралося необхідної кількості голосів. Не голосувала за даний законопроект фракція Партії регіонів.

Законопроектом передбачено, що столична міська та районні в місті Києві ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті Києві радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам.

У законопроекті визначено сферу компетенції районних у місті Києві рад.

Також визначені питання, які вирішує Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація

Проектом закону передбачено, що Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів. Якщо за результатами першого туру голосування жоден з кандидатів не набирає більше половини голосів виборців, які взяли участь в голосуванні, для визначення переможця проводиться другий тур голосування.

Секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів таємним голосуванням на строк повноважень ради.

Голова районної у Києві ради обирається відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради.

Голова районної у Києві ради може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Також законопроектом передбачено, що голова районної у місті Києві ради не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою району у місті Києві на відкритій зустрічі з громадянами.

Крім того, законопроектом пропонується встановити, що голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради затверджується відповідною радою на строк повноважень ради за пропозицією голови районної у місті Києві ради більшістю депутатів від загального складу ради.