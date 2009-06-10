Нардепам підкинули ідею: повернути «п'яту графу»

Івано-Франківська обласна рада просить народних депутатів України від Прикарпаття Миколу КРУЦЯ, Володимира МОЙСИКА, Романа ТКАЧА та Зіновія ШКУТЯКА ініціювати відновлення у паспортах відомостей про національність громадянина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облради, відповідне звернення депутати облради ухвалили на сесії.

«26 червня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», відповідно до якої у перелічених документах не передбачена графа «національність», – йдеться у зверненні до народних депутатів.

Зважаючи на постійні наполегливі вимоги та заяви громадських організацій і окремих виборців прикарпатського краю, депутати облради просять народних депутатів від Івано-Франківщини у порядку законодавчої ініціативи винести на розгляд Верховної Ради проект постанови про відновлення у паспортах, свідоцтвах про народження, інших відповідних документах відомостей про національність громадянина України.