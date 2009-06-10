Балога має надію на Ющенка

Член президії партії “Єдиний центр” Віктор БАЛОГА сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримає парламент у питанні оновлення влади в столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Єдиний центр”, про це В.БАЛОГА заявив, коментуючи сьогоднішнє рішення Верховної Ради.

На думку В.БАЛОГИ, розв`язання болючих проблем столичного мегаполісу слід починати саме зі зміни структури управління багатомільйонним містом, а розмежування владних повноважень дозволить зруйнувати політичну монополію, яка була сформована через підкуп виборців і стала головним гальмом для розвитку Києва.

"Народні депутати з “Єдиного центру” підтримали законодавчі зміни, які дозволять спустити управління Києвом із космічної орбіти. Наша політична сила закликає фракції та окремих парламентаріїв, які утрималися від голосування, переглянути свою позицію. Адже мільйони киян вимагають порядку в місті, який нинішня влада не хоче і не може забезпечити. Удосконалити законодавство про столицю потрібно швидко і незворотно", - наголосив В.БАЛОГА.

Він припустив, що проведення цих змін наштовхуватиметься на опір, у тому числі частини депутатського корпусу. При чому, за його словами, показовою тут стане позиція Президента Віктора ЮЩЕНКА і тих парламентаріїв, які на нього орієнтовані.

"Сьогодні за дивним збігом обставин під час голосування вони були відсутні, і якихось пояснень щодо причин цього прогулу немає. Звісно, коли законопроект буде розглядатися у другому читанні і частина фракції НУ-НС знову проігнорує голосування, це однозначно вказуватиме на те, що глава держави не зацікавлений у зміні влади в Києві, а отже – і в наведенні порядку в столиці. Це стане поганим сигналом не лише для міської громади, а й для всіх виборців, які добре обізнані з вольностями "молодої команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО", - зазначив В.БАЛОГА.

Він також вважає, що голосування фракції Партії регіонів за змінений закон про столицю значно ускладнить імовірність ветування його Президентом, оскільки в такому разі вето можна буде легко подолати.

"Не думаю, що глава держави, який сам констатував поступовий занепад Києва, наважиться блокувати оновлення влади в столиці. Сподіваюся, що у цьому питанні Президент виступить союзником Верховної Ради", - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні закон про внесення змін до закону «Про столицю України - місто-герой Київ» (нова редакція). “За” проголосувало 245 із 421 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі. Голосування відбувалося двічі, оскільки не набралося необхідної кількості голосів. Не голосувала за даний законопроект фракція Партії регіонів.

Законопроектом, серед іншого, передбачено, що Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів. Якщо за результатами першого туру голосування жоден з кандидатів не набирає більше половини голосів виборців, які взяли участь в голосуванні, для визначення переможця проводиться другий тур голосування.

Крім того, завтра парламент планує розглянути проект постанови «Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу». Як йдеться у проекті постанови, ТСК ВР з огляду на критичну ситуацію, яка склалася в Києві, пропонує звернутися до Президента України В.ЮЩЕНКА з пропозицією відсторонити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання обов’язків голови Київської міської державної адміністрації.