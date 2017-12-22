Порошенко і Тіллерсон обговорили загострення ситуації на Донбасі і вихід Росії з СЦКК

Президент України Петро Порошенко і державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон обговорили загострення ситуації на Донбасі та вихід офіцерів Російської Федерації зі Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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Про це повідомив прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко в Twitter. "Порошенко і Тіллерсон обговорили загострення ситуації на Донбасі через збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків та безвідповідальне виведення російських офіцерів з СЦКК", - повідомив прес-секретар глави президента.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників у СЦКК через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. Також у МЗС РФ відзначили, що ще однією причиною відкликання офіцерів є введення Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду і перебування громадян Росії. Зокрема, росіяни не хочуть здавати відбитки пальців.

У МЗС України вважають, що це рішення РФ істотно підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що місця відкликаних із СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.

20 грудня представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: «затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо». Пізніше Марчук наголосив на існуванні ризику того, що домовленість в Мінську про «різдвяне перемир'я» може опинитися під загрозою зриву через вихід представників Росії із СЦКК.

За даними прес-служби Кремля, 21 грудня ввечері канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові обговорили умови відновлення роботи СЦКК, а також питання обміну українських заручників на ув'язнених на підконтрольній уряду України території жителів окупованого Донбасу.