В Одеській області під час виборів до ОТГ правоохоронці затримали трьох псевдовиборців
На кількох дільницях сталися порушення порядку, навіть зіткнення. На одній дільниці комісія виключила спостерігача за те, що він зробив зауваження.
В Одеській області під час виборів до ОТГ правоохоронці затримали трьох псевдвиборців і проводять слідчі дії з членами виборчкому.
Як повідомили УНІАН в Одеській обласній організації ВО «Комітет виборців України» (КВУ), спостерігачі виявили спробу видачі членом дільничної виборчої комісії № 510685 (село Лиманка, житловий масив "Райдужний", 11) виборчого бюлетеня особам, які не є виборцями.
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«Дані особи зареєстровані в місті Подольську Одеської області. На виборчу дільницю викликали слідчо-оперативну групу, яка затримала трьох осіб і проводить слідчі дії з ними і двома членами комісії», - повідомили в КВУ.
Крім того, за даними облорганізації КВУ, на цій виборчій дільниці, а також на ділянці № 511449 (житловий масив «Райдужний», 20) зафіксовано видачу бюлетенів виборцям, які не належать до відповідного виборчого округу.
«На дільниці № 510685 така ситуація викликала обурення виборців і скандал між ними, кандидатами в депутати по цьому округу і головою комісії. В результаті комісія шляхом голосування прийняла рішення про видалення з виборчої дільниці кандидата в депутати селищної ради, самовисуванця Миколи Богдана», - уточнили в облорганізації КВУ.
Також зафіксовано видалення шляхом голосування комісії спостерігача на ділянці №510706 (село Сухий Лиман, вул. Чорноморців, 98) через те, що він зробив зауваження виборчій комісії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одеській області під час виборів до Таїровської ОТГ сталося зіткнення між невідомим і спостерігачами.
Сьогодні проходять перші місцеві вибори до 51 об'єднаної територіальної громади міста в 17 областях України. Виборці обирають депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. До складу цих 51 ОТГ увійшли 256 місцевих рад (міських - 7, селищних - 19, сільських - 230).