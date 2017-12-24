В Одеській області під час виборів до ОТГ правоохоронці затримали трьох псевдовиборців

В Одеській області під час виборів до ОТГ правоохоронці затримали трьох псевдвиборців і проводять слідчі дії з членами виборчкому.

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній організації ВО «Комітет виборців України» (КВУ), спостерігачі виявили спробу видачі членом дільничної виборчої комісії № 510685 (село Лиманка, житловий масив "Райдужний", 11) виборчого бюлетеня особам, які не є виборцями.

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«Дані особи зареєстровані в місті Подольську Одеської області. На виборчу дільницю викликали слідчо-оперативну групу, яка затримала трьох осіб і проводить слідчі дії з ними і двома членами комісії», - повідомили в КВУ.

Крім того, за даними облорганізації КВУ, на цій виборчій дільниці, а також на ділянці № 511449 (житловий масив «Райдужний», 20) зафіксовано видачу бюлетенів виборцям, які не належать до відповідного виборчого округу.

«На дільниці № 510685 така ситуація викликала обурення виборців і скандал між ними, кандидатами в депутати по цьому округу і головою комісії. В результаті комісія шляхом голосування прийняла рішення про видалення з виборчої дільниці кандидата в депутати селищної ради, самовисуванця Миколи Богдана», - уточнили в облорганізації КВУ.

Також зафіксовано видалення шляхом голосування комісії спостерігача на ділянці №510706 (село Сухий Лиман, вул. Чорноморців, 98) через те, що він зробив зауваження виборчій комісії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одеській області під час виборів до Таїровської ОТГ сталося зіткнення між невідомим і спостерігачами.

Сьогодні проходять перші місцеві вибори до 51 об'єднаної територіальної громади міста в 17 областях України. Виборці обирають депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. До складу цих 51 ОТГ увійшли 256 місцевих рад (міських - 7, селищних - 19, сільських - 230).