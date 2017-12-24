Поліція відкрила 10 кримінальних проваджень за фактами порушень на перших місцевих виборах у 51 ОТГ

Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень за фактами порушень на перших місцевих виборах у 51 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ), наразі до поліції надійшло 23 повідомлення про порушення.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

«З початку виборчого процесу до Національної поліції надійшло 23 повідомлення, за яких за 10 фактами відкриті кримінальні провадження - у Запорізькій, Івано-Франківський, Миколаївський, Черкаській, Чернігівській та Полтавських областях. Серед них – за ст. 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму) та ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів)», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Україні сьогодні проходять місцеві вибори

Зазначається, що на випадок ускладнення оперативної обстановки під час волевиявлення громадян створені відповідні резерви та слідчо-оперативні групи для реагування на повідомлення про вчинення правопорушень.

Згідно з повідомленням, вибори проходять на 391 дільничній виборчій комісії у 17 областях України. Голосування розпочалось о 8.00.

Як повідомляв УНІАН, до складу ОТГ, у яких сьогодні відбуваються перші вибори, увійшли 256 місцевих рад (міських – 7, селищних – 19, сільських – 230). За попередніми підрахунками, у зазначених виборах зможуть взяти участь понад 356,5 тис. виборців. Голосування триватиме до 20.00.