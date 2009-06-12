Ющенко зустрічає білоруського гостя

Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з прем`єр-міністром Республіки Білорусь Сергієм СИДОРСЬКИМ.

Як повідомляє прес-служба Президента, візит голови білоруського уряду в Україну здійснюється на виконання домовленостей Президента України та Президента Республіки Білорусь, досягнутих під час зустрічей у Чернігові та Гомелі, відповідно 20 січня та 6 травня ц.р.

Планується, що під час зустрічі В.ЮЩЕНКО та С.СИДОРСЬКИЙ обговорять ряд актуальних проблем з українсько-білоруського співробітництва.

Серед головних тем, зокрема, будуть: завершення процесу оформлення українсько-білоруського державного кордону, співробітництво в енергетичній сфері та взаємодія в рамках програми ЄС «Східне партнерство».