У Севастополі побилися військові ЧФ РФ і мешканці міста (додані фото)

Вчора в Севастополі близько 16.00 біля парадного входу в Будинок офіцерів Чорноморського флоту (БОФ) російські військовослужбовці застосували фізичну силу до кількох жителів міста, перед якими Будівельне управління ЧФ РФ не виконало договірні зобов`язання щодо введення в експлуатацію комерційного житла, повідомляє інтернет-видання «Новий Севастополь».

За даними газети, «дізнавшись про те, що після обіду в залі БОФ представники командування російського Чорноморського флоту святкують День Росії, обдурена російськими військовими будівельниками група севастопольців з 30 осіб спробувала пройти в хол будівлі, і вже там, як заявили протестувальники, «дочекатися виходу адміралів зі свята». Проте зустріч з вищими чинами ЧФ РФ не відбулася: центральний вхід у будівлю перегородила оперативно виставлена чергова служба, якою командував офіцер у званні майора».

За інформацією видання, «усі спроби обурених севастопольців увійти в хол БОФ було припинено активними діями військовослужбовців, які буквально силоміць відтіснили цивільних людей від вхідних дверей будівлі. Пізніше на підмогу черговій службі прийшли морські піхотинці. Представники МВС України в Севастополі, намагаючись, вочевидь, розрядити ситуацію, відтягували протестувальників за руки. Гучна сварка тривала близько чверті години. Обдурені пайовики нарікали на те, що вже два роки не можуть достукатися ані до вищих чинів ЧФ, ані до керівництва Міноборони Росії».

«Інциденту біля Будинку офіцерів передувала ще одна сутичка. Вона виникла годиною раніше біля штабу ЧФ, що на сусідній з БОФ вулиці. Після марних звертань до очеплення морських піхотинців, які охороняли російський штаб, один з лідерів групи обдурених пайовиків, 60-річний Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, вихопив балончик з фарбою і почав швидко писати на асфальті перед КПП штабу «ДЕ НАШІ КВАРТИРИ?». У цей момент міліціонери спробували перервати незаконну, на їхню думку, акцію з нанесення «графіті» на асфальт. Почалася боротьба: тепер уже цивільне «міні-оточення» намагалося дати своєму лідерові можливість дописати балончиком на асфальті», повідомляє «Новий Севастополь».

Як повідомляв УНІАН, 2007 року Будівельне управління ЧФ РФ узяло у близько 200 жителів Севастополя кошти на будівництво квартир. Проте в передбачений у договорі термін не здало житло в експлуатацію - 4 багатоповерхових будинки на вулиці Астана Кесаєва. 2 будинки готові на 95%. Інвестори вже звернулися з колективним листом-зверненням до Президента Російської Федерації МЕДВЕДЄВА, прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА, міністра оборони Анатолія СЕРДЮКОВА.