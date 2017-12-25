Байден розповів про розмову з Януковичем за день до його втечі з України

Колишній віце-президент США Джо Байден розмовляв з екс-президентом України Віктором Януковичем за день до того, як той втік з України. Про це Байден розповів у мемуарах "Обіцяй мені, тато". Книгу політик присвятив своєму старшому синові Бо, який помер від раку мозку у 46 років.

Видання "Страна" переклало епізод, у якому Байден пише про події в Україні:

Читайте такожВбивства на Майдані: суд погодився допитати двох грузинів із фейкового фільму, у якому вони вказують на Саакашвілі та Пашинського

"Я зробив останній з багатьох термінових дзвінків Януковичу в кінці лютого 2014 року, коли його снайпери вбивали українських громадян десятками і у нас були достовірні відомості про те, що він готує ще більш жорсткий розгін. Я кілька місяців звертав його увагу на те, що він повинен проявляти стриманість у стосунках зі своїми громадянами, але в ту ніч, через три місяці після початку протестів, я сказав йому, що все скінчено. Настав час відкликати своїх бойовиків, і він пішов. Я нагадав йому, що його єдиними реальними прихильниками були політичні покровителі і маніпулятори в Кремлі і що йому не варто очікувати, що російські друзі врятують його від цієї катастрофи. Я зазначив, що Янукович втратив довіру українського народу і що історія жорстоко покарає його, якщо він буде продовжувати вбивати людей. Принижений, Янукович втік із України на наступний день", - йдеться у книзі Байдена.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно адвокати Януковича спробували довести у суді, що він не відправляв Путіну лист з проханням ввести війська.