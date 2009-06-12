Тимошенко поїхала на Волинь

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула у Волинську область.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки глава уряду відвідає райони, які 10 червня постраждали від стихії.

Сьогодні на 19.00 заплановано позачергове засідання Кабінету Міністрів України з питань ліквідації наслідків урагану на Волині.

У поїздці Ю.ТИМОШЕНКО супроводжують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА та міністр праці й соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.

*** 10 червня у п`яти районах Волинської області пройшли сильні дощі зі шквалистими поривами вітру. Внаслідок чого в Камінь-Каширському, Любешівському, Любомльському, Ратнівському і Шацькому районах 61 населений пункт залишився без електропостачання, було пошкоджено 35 ліній електропередач, 1133 будинки в п`ятнадцяти населених пунктах.

Унаслідок урагану постраждали троє осіб.

Найбільше постраждав Любешівський район, в якому знеструмлено 24 населених пункти, пошкоджено більше 200 житлових будинків і господарських споруд, 15 об`єктів соціально-культурної сфери.

За попередніми даними, збитки, завдані стихією населенню і сільськогосподарському комплексу, сягають близько 17,5 млн. грн.

На сьогодні наслідки стихії практично ліквідовано в Любомльському, Ратнівському та Шацькому районах.