Литвин: хто каже, що ВР джерело корупції, хоче до цього джерела

Пропозиції із Секретаріату Президента про проведення дочасних виборів парламенту свідчать про спроби «забезпечити своє майбутнє».

Таке переконання висловив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю телеканалу «Рада», коментуючи заяву секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з приводу необхідності проведення позачергових виборів народних депутатів.

Він зазначив, що ті, хто говорить, що ВР - «це джерело корупції, корито» мабуть знають про що говорять. При цьому спікер додав, що «всі хочуть біля цього корита розштовхати інших і повернутися до влади». В.ЛИТВИН вважає, що це зрозуміло, оскільки після президентських виборів для багатьох постане питання працевлаштування.

Водночас голова ВР вважає, що заява про необхідність проведення дочасних парламентських виборів має «сприятливий грунт в людському вимірі».

Як повідомлялося, в інтерв’ю одному з вітчизняних видань Р.БОГАТИРЬОВА висловила думку, що нинішню політичну кризу, що загострилася після зриву перемовин про “широку” коаліцію у складі БЮТ і Партії регіонів, можна вирішити “суто цивілізаційним способом - через дочасні парламентські вибори”.