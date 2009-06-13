Янукович обіцяє не розпускати парламент, коли стане Президентом

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович заявив, що після президентських виборів буде ставитися мета об`єднати парламент.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Інтер, відповідаючи на питання, чи розпустить лідер регіоналів парламент у випадку його перемоги на президентських виборах.

"Я впевнений в тому, що не для нашої держави, не для людей, не для депутатів, які є зараз у парламенті, не буде бажання проводити дострокові вибори. Під час кризи це буде дорого коштувати в прямому і переносному сенсі", - цитує Українська правда.

"Тобто буде шукатися формат коаліції і буде ставитися мета об`єднати парламент. Об`єднати, перш за все, навколо реформ, які потрібно проводити в нашій країні, необхідно боротися з кризою і наводити порядок в країні", - заявив Янукович.