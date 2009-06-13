Янукович розповів, навіщо їздив до Москви

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович заявив, що їздив до Москви у приватну клініку.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Інтер.

"Я перебуваю на медичному обліку в Москві в приватній клініці починаючи з 2005 року. Я туди потрапив у 2005, тому що в мене не було можливості тут отримувати медичні послуги", - зазначив лідер регіоналів.

"Це було дуже небезпечно, мене переслідували, мене і мою родину, моїх дітей. Відкривали кримінальні справи, публічно оголошували мене злочинцем і злодієм, що я розкрав в Україні сотні мільйонів гривень. Тимошенко особисто рахувала, скільки я в годину крав", - наводить слова Януковича Українська правда.

Як повідомляв УНІАН, оскільки поїздка Януковича до Москви відбулася перед відмовою від створення коаліції з БЮТ, політики шукали зв`язок між цими подіями.