Як Янукович Ющенка принизив

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що його принижує той факт, що лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ їздив до іншої держави радитись щодо політичної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції.

Президент наголосив, що в Європі немає жодного політика, який би їздив радитись до іншої країни щодо внутрішніх питань. «Це мене дуже принизило», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, він висловив переконання, що остаточне рішення по коаліції В.ЯНУКОВИЧ приймав особисто, оскільки була дуже високою персональна відповідальність.

Як вважає Президент, у разі утворення «цієї неприродної коаліції» між Партією регіонів та БЮТ “регіоналів” би чекало «повне фіаско» на електоральному полі.

За його словами, головне питання не в тому, що створювалась коаліція, а в тому, з якою метою вона створювалась. Він вкотре повторив свою думку про спробу державного перевороту у зв’язку із пропозицією цих двох політичних сил внести зміни до Конституції.

Президент підкреслив, що насправді від того, що цього все ж таки не сталося, виграла українська демократія. В.ЮЩЕНКО висловив задоволення, що це сталося саме на Трійцю, «коли вони всі покаялися». Інша справа, зауважив В.ЮЩЕНКО, полягає в тому, чи Бог прийме це каяття, чи було воно щирим.

Також глава держави висловив переконання, що якщо у подальшому будуть подібні спроби здійснити державний переворот, Україна вистоїть.