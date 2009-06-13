Литвин: Росія зацікавлена в нормалізації відносин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Росія зацікавлена в нормалізації відносин з Україною.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Я переконаний, що Російська Федерація, як і до цього, так і після призначення нового посла, буде зацікавлена в тому, щоб нормалізувати свої стосунки з Україною, рівно ж як і Україна має нормалізувати взаємини з Російською Федерацією», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що вже давно треба припинити відносини, які «періодично переходять у вимір холодної війни».

В.ЛИТВИН підкреслив, що те, як проводжали Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з поста Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні, «які овації влаштували», є свідченням того, з якою повагою Україна ставиться до В.ЧЕРНОМИРДІНА і до Російської Федерації.

Він нагадав, що В.ЧЕРНОМИРДІН був послом в Україні більш як 8 років, в той час як за міжнародною усталеною практикою посли змінюються кожні три роки.

В.ЛИТВИН вважає, що відносини між Україною і РФ мають нормалізуватися.