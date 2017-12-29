В Україні почався другий етап судової реформи: пройде реорганізація місцевих судів

Президент Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію та створення місцевих судів. Як повідомляє прес-служба президента, документи Порошенко підписав у присутності заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова та голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка.

Читайте такожГлава Венеціанської комісії прокоментував судову реформу в УкраїніПрезидент принагідно подякував Державній судовій адміністрації, Вищій ради правосуддя за активну участь у впровадженні судової реформи.

«Насправді, це є другий етап судової реформи. Першій етап завершено, як я і обіцяв, формуванням нового Верховного суду, який був створений за допомогою безпрецедентно прозорого конкурсу, завдяки великій роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя та за активної участі громадськості», - підкреслив президент.

«Сьогодні – це другий етап, який має на меті дві абсолютно чіткі позиції: ми маємо наблизити суди і правосуддя до людей. У нас не може бути більше районів без судів і судів без суддів», - наголосив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що існує велика проблема, яка виникає у людини, – «знайти правду і захисти свої права». Він висловив сподівання, що укази, які надійшли йому на підпис, дадуть відповідь на ці питання.

За словами президента, зараз також «йде набір нових судів».

«Це ще одна відповідь на ті численні звернення, які надходять до мене, як до президента, від громадськості, від людей щодо обурення окремими несправедливими рішенням, які потім скасовуються в апеляційних інстанціях, але наносять непоправної шкоди довірі до судової влади і правосуддя, яка має притягнути винних до відповідальності», - підкреслив він.

За словами президента, він має повноваження на оновлення судової системи.

«Я, як президент, за Конституцією не маю права втручатися в розгляд конкретної справи і не буду цього робити. Хоча, як громадянину, мені дуже боляче чути про ті чи інші повідомлення. Єдине, що я можу зробити, – це оновлення судової системи. Забезпечити прихід і переатестацію чесних справедливих суддів, які допоможуть нам провести другий етап судової реформи», - зазначив Порошенко.

Своєю чергою Філатов зазначив, що в рамках стратегії судової реформи, затвердженої відповідним указом, а також на виконання вимог закону «Про судоустрій та статус суддів», указами передбачено реорганізацію системи правосуддя, зокрема ліквідацію, створення та реорганізацію певних судів. Він зауважив, що це стосується як місцевих судів, так і судів апеляційної інстанції.

Філатов повідомив, що будуть створені Окружні господарські суди, замість судів у районах також будуть створені окружні суди.

«Це буде уніфікований підхід до всіх судів першої інстанції», - сказав він.

За словами Філатова, також ліквідовуються та створюються певні суди у великих містах з метою організаційної та фінансової оптимізації, для того, щоб забезпечити кращий доступ до правосуддя та більш ефективний розгляд судових справ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Вищої ради правосуддя, в рамках проведення другого етапу судової реформи в Україні буде ліквідовано 142 місцевих загальних суди й створено 74 окружні суди. Зокрема, у Києві буде ліквідовано 10 районних й утворено 6 окружних судів.