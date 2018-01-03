Мін'юст назвав дату зустрічі усіх залучених до процесу можливого обміну заручників

На п'ятницю, 5 січня, запланована чергова зустріч усіх причетних до процесу можливого обміну українських заручників, які залишаються в полоні бойовиків. Про це в ефірі телеканала "112 Україна" заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

Читайте такожПосольство Німеччини: подальший обмін заручників має бути проведений швидко"Дуже багато як державних установ, так і громадських діячів. які приймають участь у всій цій великій роботі. Так, на 5 число пані (Ірина) Геращенко призначила чергову зустріч всіх, хто причетний до цього процесу, буде обговорюватися новий процес можливої передачі, і будуть готуватися документи, тому що треба підготувати як списки тих, хто буде обмінюватися, пройти процес верифікації", - сказав Чернишов.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що проти 14 з 73-х українських заручників, звільнених з полону контрольованих Росією бойовиків, відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства.

"Усі служби, відомства, групи і таке інше - усі були чудово обізнані про те, що в числі 73 звільнених не всі "героїчні герої". Якщо конкретно, то 14 осіб: стосовно них є кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частин", - написав він.