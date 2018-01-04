У "Київстарі" заявили про масштабний обшук

В офісі найбільшого оператора мобільного зв'язку «Київстару» податкова поліція провела обшук за підозрою в несплаті податків у сумі майже 1,5 млрд грн, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook президент компанії Петро Чернишов.

«Сьогодні вранці до нас у головний офіс прийшло близько трьох десятків податкових поліцейських. Проникли через охорону всією ось такою бригадою, просто розставивши наш турнікет, і пред'явили нам постанову Шевченківського районного суду м.Києва про дозвіл провести обшук нашого офісу», - написав він.

За його словами, поліція шукала три договори, які укладені ще минулим керівництвом компанії і вже припинили дію, і кілька десятків додаткових документів до них.

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Чернишов зазначив, що протягом двох років йде суд за позовом ДФС України до «Київстару» про несплату майже 1,5 млрд грн до бюджету України.

«Ми ніколи не відмовлялися надавати документи і відвезли в суд цілу вантажівку (це не жарт!) доказів. Проте суд вирішив це недостатнім і 26.12.2017 р., нічого нам не сказавши, дав податковим інспекторам дозвіл на обшук і вилучення документів», - зазначив Чернишов.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Київстар" у третьому кварталі 2017 року сплатила 1,4 млрд грн податків і відрахувань, а за 9 місяців минулого року - 3,5 млрд грн.

7 грудня набув чинності закон про обов'язкову відеофіксації під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають "маски-шоу стоп".

Закон, зокрема, запроваджує обов'язкову відеофіксацію під час обшуків, як і при розгляді клопотань слідчим суддею. Відеозапис повинен бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку. У тексті закону сказано, що норми про використання в ході судового розгляду відеозаписуючої техніки набудуть чинності з 1 січня 2019 року.

Компанія «Київстар», заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу до Інтернет.

Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить 25,4 млн користувачів. Акціонером «Київстару» є холдинг з російським корінням VEON (до 2017 року VimpelCom).