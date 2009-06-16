Наша Україна закликає долучатися до обговорення «Конституції Ющенка»

Народний Союз «Наша Україна» закликає партійців та широку громадськість долучатися до всенародного обговорення змін до Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, «Наша Україна» чітко заявила про підтримку президентського проекту змін до Конституції. Цей проект робить можливими подальші демократичні перетворення, зміцнить місцеве самоврядування, розширить права регіонів.

Конституція Віктора ЮЩЕНКА вперше в українській історії отримала схвальну оцінку Європи, заявляють в "Нашій Україні". Експерти Європейської комісії за демократію через право відзначили відповідність цього документа європейським конституційним та правовим стандартам.

Процес реформування Конституції Президент В.ЮЩЕНКО починав і здійснює на позиціях відкритості та публічності, на відміну від інших політичних сил, які ховають від народу свої зміни до Конституції.

Президент України наполягає на всенародному обговоренні своїх пропозицій. "Наша Україна" закликає партійців та широку громадськість активно долучитися до обговорення положень президентського проекту змін до Конституції в рамках публічних дебатів, "круглих столів", конференцій тощо.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня міністр юстиції України Микола ОНІЩУК повідомив, що Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) в основному надала позитивний висновок стосовно проект змін до Конституції України, внесеного на розгляд парламенту Президентом України.