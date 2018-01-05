Саакашвілі сьогодні отримав повістку на допит в СБУ 10 січня – адвокат

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України 29 січня розпочне розгляд справи за позовом лідера «Руху нових сил» Михеїла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо незаконності указу про позбавлення екс-президента Грузії українського громадянства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

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За його словами, судове засідання призначено на 12.00.

Також Чорнолуцький поінформував, що сьогодні Саакашвілі отримав повістку, згідно з якою він має з‘явитися 10 січня на 11.00 на допит до Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, яке розташоване за адресою Аскольдів провулок, 3-а, в рамках порушеного проти нього кримінального провадження.

***Наприкінці липня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

25 жовтня Саакашвілі повідомив, що отримав з Адміністрації президента документи про позбавлення його українського громадянства і планує оскаржити це рішення в суді.