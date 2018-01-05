Адвокат: рішення суду в Тбілісі не дає Києву підстав для екстрадиції Саакашвілі

Рішення Тбіліського міського суду про визнання винним лідера "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі в перевищенні повноважень на посаді президента Грузії на цей момент не дає Україні законних підстав для його екстрадиції.

Про це заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький в ефірі одного з телеканалів.

«Ми вважаємо, що всі справи, які розглядають суди в Грузії проти Саакашвілі, винятково політичними. Це політичне переслідування. Будь-які дії щодо екстрадиції з боку української влади будуть незаконними навіть на підставі рішення суду в Тбілісі», - заявив він.

«У Саакашвілі досить на сьогодні правових статусів для того, щоб влада України не могла його екстрадувати і видворити. По-перше, він є підозрюваним у кримінальній справі за законами України. По-друге, триває досудове розслідування, де він є процесуальною стороною», - додав адвокат.

Крім того, Чорнолуцький вказав, що Саакашвілі судиться з Державною міграційною службою України, що є підставою для його перебування на території країни до завершення судового процесу.

Читайте такожСаакашвілі назвав вирок грузинського суду щодо нього незаконним

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 січня, Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі "про злісне перевищення повноважень" на посаді президента Грузії і засудив до трьох років позбавлення волі.

Рішення було винесено у справі Сандро Гіргвліані. Як стверджує слідство, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки Даті Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Гіргвліані, і потім - вже в обхід Комісії з помилування - помилував Геронтія Аланія, Міхеїла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.

Саакашвілі назвав вирок Тбіліського міськсуду незаконним і таким, що суперечить міжнародним, національним нормам і здоровому глузду.

*** 28 січня 2006 року 28-річний співробітник «Об'єднаного грузинського банку» Сандро Гіргвліані зі своїм другом Леваном Бухаідзе відвідав кафе «Шарден-бар» у центрі Тбілісі. У барі перебували керівник Департаменту конституційної безпеки МВС Ахалая, його заступник Олег Мельников, начальник Генеральної інспекції МВС Василь Санодзе, начальник Служби з громадських зв'язків МВС Гурам Донадзе, дружина міністра внутрішніх справ Тако Салакая, а також знайома Сандро Гіргвліані - Тамара Майсурадзе. Між Гіргвліані і Донадзе сталася сварка. Того ж дня тіло Гіргвліані виявили в передмісті Тбілісі з ознаками насильницької смерті.

Поліція затримала чотирьох співробітників Департаменту конституційної безпеки - Аланія, Апциаурі, Гачава і Бібілурідзе. Вони зізналися, що викрали Гіргвліані і відвезли в ліс, де стали його бити. Потім, за їхніми словами, Гіргвліані втік, «заблукав і впав в ущелину з 20-метрової висоти».

Вбивство викликало гучний політичний скандал у Грузії. Хоча в скоєнні злочину звинуватили кількох офіцерів МВС Грузії, правозахисники і рідні Гіргвліані називали замовниками вбивства високопосадовців міністерства.