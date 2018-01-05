На Запоріжжі екс-комуністи поширювали матеріали із виправданням агресії РФ на Донбасі

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність двох жителів Мелітополя, причетних до поширення антиукраїнських друкованих матеріалів у Запорізькій області.

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Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби УСБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє активістів міської організації Комуністичної партії, забороненої в Україні, поширювали на території регіону друковане видання.

Листівки виправдовували дії терористів на сході України, створювали позитивний образ держави-агресора і розпалювали національну ворожнечу.

Сьогодні, 5 січня, у екс-комуністів було проведено обшуки.

«Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях зловмисників правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та носії інформації, на яких містилися готові до друку макети чергових випусків агітки. Вилучені матеріали направлено для проведення відповідних експертиз», - повідомив Левченко.

Підозрюваних поки не затримано, тривають слідчі дії.