Затриманий СБУ "екс-міністр" із окупованого Криму три роки спокійно проживав у Києві - ЗМІ

Співробітники СБУ затримали в Києві першого "міністра охорони здоров’я" анексованого Криму Петра Михальчевського. Під час обшуку в його квартирі було знайдено російський паспорт і посвідчення міністра.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Михальчевський із родиною мешкав у великій квартирі на 18-му поверсі новобудови в спальному районі на лівому березі з видом на старожитності правого.

За словами консьєржки Лариси Василівни, пожилець приїхав із Криму три роки тому. Зробив ремонт і заселився разом із дружиною Оксаною. Жив спокійно і не привертав до себе уваги. Аж до сьогоднішнього ранку.

Під час обшуку в квартирі оперативники виявили російські паспорти подружжя і посвідчення міністра охорони здоров’я, підписане ватажком кримських сепаратистів Сергієм Аксьоновим. У прокуратурі автономії, що працює на материку, кажуть, що слідчі дії тривають і досі.

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Наразі прокуратурою Криму вирішується питання, щодо вручення підозри, щодо участі у вчиненні кримінального правопорушення. Михальчевського підозрюють у державній зраді, санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.

Самопроголошеним міністром охорони здоров’я Мехальчевський став одразу після окупації, в лютому 2014 року. І з першого дня роботи почав скеровувати кримські лікарні до стандартів російської медицини.

Обіцяв усім кримчанам, яка добровільно змінять паспорт України на російський, безкоштовні поліси медичного страхування. Але обіцянки так і не виконав.

Вже влітку 2014-го його звільнили через корупційний скандал: він змушував лікарів збирати так звані добровільні внески. Після цього Михальчевський втік до Києва.

В яку зі столичних лікарень він працевлаштувався, слідство не розголошує. А от Оксана Михальчевська робила ультразвукові дослідження у медичному центрі, який рік тому привернув неабияку увагу СБУ - тут лікувалася суддя, за якою силовики тоді пильно стежили. Адміністратор закладу від коментарів відмовився.

До Оксани Михальчевської у слідчих запитань вже майже немає. До кінця доби її обіцяють відпустити додому. Натомість її чоловікові вже повідомили про підозру у державній зраді. У суботу в Херсонському міському суді йому обиратимуть запобіжний захід.