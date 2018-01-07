В'ятрович назвав період перебування України у складі СРСР окупацією

Директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович заявив, що період перебування України у складі СРСР є окупацією.

Відео: YouTube 5 канал.

Як він заявив в інтерв'ю на "5 каналі", "в останні дні грудня 2017 року говоримо про століття початку більшовицької агресії".

В'ятрович вважає за необхідне проголосити спадкоємність сучасної України від Української народної республіки (УНР), яка існувала в 1917-1921 роках.

"Нам важливо говорити, що українська держава - це не щось випадкове, що з'явилося в 1991 році. Українська держава - це досить тривалий результат боротьби українців за свою незалежність", - зазначив він.

На його думку, слід робити кроки, які б визначали спадковість української державності від 1917-1921 років до сучасної держави.

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"Ще якісь законодавчі ініціативи, які б чітко зафіксували правонаступництво нинішньої України до традицій УНР", - додав він.

"Це масштабна інформаційна робота, яку потрібно підсилювати... Це буде формувати спадкоємність нинішньої України до УНР, це буде окреслювати, чим насправді був радянський період. Все частіше в політичному полі звучать ті тези, які давно вже звучать на історичному рівні. Мова йде про радянську окупацію, про встановлення більшовицького, а потім комуністичного окупаційного режиму... Потрібно продовжити інформаційну роботу, щоб показати, яким чином була встановлена радянська влада», — додав він.

При цьому В'ятрович зазначив, що Акт проголошення незалежності України, прийнятий у 1991 році, переглядатися не буде. Мова йде про те, що слід говорити не про "проголошення незалежності, а про відновлення незалежності України".

Раніше В'ятрович анонсував наступний крок українізації – прийняття закону про державну мову.