У БЮТ «нарахували» 100 претендентів на президентство

Народний депутат України від БЮТ Дмитро ШЛЕМКО прогнозує, що у президентських виборах братимуть участь близько 100 кандидатів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на прес-конференції в Івано-Франківську.

Водночас депутат вважає, що “війна” на президентських виборах буде лише між двома таборами. «Війна буде йти, ділячись на два табори», - заявив Д.ШЛЕМКО.

З одного боку, за його словами, буде Юлія ТИМОШЕНКО, а з другого – «всі, хто проти неї, незважаючи на те, до так званого демократичного табору вони відносяться чи ні… ЯЦЕНЮК, ТЯГНИБОК, ЛИТВИН та всі інші».

Він порівняв нинішню ситуацію із президентськими виборами 2004 році. Тоді, підкреслив Д.ШЛЕМКО, всі демократичні сили підтримали кандидатуру В.ЮЩЕНКА, і були великі очікування змін у суспільстві, був багатомільйонний Майдан, і при цьому всьому В.ЮЩЕНКО переміг у третьому турі лише з невеликою перевагою. Нині, за його словами, цих факторів немає, а тому перемагати треба переконливо.

«Ми, наша команда, будемо робити все, щоб перемогла Юлія ТИМОШЕНКО і завершила цю політичну реформу», - заявив Д.ШЛЕМКО.