Вінський пояснив, чому йде у відставку

Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що подав у відставку з посади міністра транспорту та зв’язку України через серйозні розбіжності з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. Про це йдеться в заяві Й.ВІНСЬКОГО, переданій УНІАН прес-службою Мінтрансзв’язку.

"Відповідно до статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подаю заяву про відставку з посади міністра транспорту та зв’язку України, - зазначає в заяві Й.ВІНСЬКИЙ. - Моя заява обумовлена серйозними розбіжностями з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО щодо політичних, кадрових, економічних питань, а також етики стосунків між членами Кабінету Міністрів України".

Крім того, заявляє Й.ВІНСЬКИЙ, "прем’єр-міністром України блокуються вкрай необхідні для галузі реформи та виділення необхідних коштів для розбудови об’єктів інфраструктури, пов’язаних з проведенням в України Чемпіонату з футболу Євро-2012".

Як повідомляв УНІАН, 15 червня у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не виключає притягнення до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням.

Вона звинуватила Й.ВІНСЬКОГО і народного депутата від БЮТ Геннадія ЗАДИРКА у спробах використати 15 млн. грн. державного підприємства “Укрпошти” на друк рекламних плакатів до виборчої кампанії міністра, який нібито має намір балотуватися у Президенти.

16 червня Й.ВІНСЬКИЙ спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО про його намір балотуватися на пост Президента та про спроби використати кошти ДП “Укрпошта” на проведення передвиборчої кампанії.

Також міністр висловив переконання, що участь прем’єр-міністра у президентських виборах негативно вплине на роботу органів виконавчої влади.