Янукович звернувся до Європи як майбутній кандидат у Президенти

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконує, що Україна забезпечить стабільне постачання енергетичних ресурсів до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із міністрами закордонних справ ФРН і Польщі Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ та Радославом СІКОРСЬКИМ.

«Як майбутній кандидат у Президенти я впевнений, що Україна забезпечить стабільне постачання палива, енергетичних ресурсів – газу, нафти - в Європу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що спільним завданням для України і ЄС є диверсифікація енергетичних ресурсів. При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що до вирішення даного питання необхідно було із самого початку залучати Росію. За його словами, цього не відбулося, і тому сьогодні не потрібно «повторювати помилки».

Він додав, що «коли мова йшла про створення газотранспортного консорціуму за участю України та ЄС, то третім учасником обов’язково повинна була бути Росія». Тоді, за словами В.ЯНУКОВИЧА, “ми будемо досягати мети, яку ми ставимо перед собою”. Він також наголосив на тому, що «неприпустимо з боку України створювати будь-які перешкоди на шляху енергетичної безпеки Польщі».

В.ЯНУКОВИЧ дав негативну оцінку тій ситуації, коли, за його совами, “Європа ставала заручником непорозумінь в газових відносинах між Україною і Росією».