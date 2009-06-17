Тігіпко розпочинає довгостроковий політичний проект

Сергій ТІГІПКО заявляє, що створить свою фракцію в парламенті після перемоги на президентських виборах. Таку заяву С.ТІГІПКО зробив сьогодні під час відвідування Дніпропетровська, повідомляє агентство «Новый мост».

«Перш за все, необхідно спиратися на політичну силу. Ми плануємо взяти участь у виборах до місцевих і обласних рад. У мене щодо виборів довгострокові плани. Сьогодні в ДУЕПі (Дніпропетровському університеті економіки й права - УНІАН) я зібрав усіх своїх активістів. Ми починаємо довгостроковий політичний проект», - сказав С.ТІГІПКО.

За інформацією агентства, в Дніпропетровську С.ТІГІПКО зустрівся з мером міста Іваном КУЛІЧЕНКОМ, ректором і колективом Дніпропетровського університету економіки й права, журналістами і громадськістю міста. Дніпропетровськ був вибраний як символічний старт президентської кампанії С.ТИГІПКА, бо це місто дало старт у житті відомого бізнесмена й політика.

Спілкуючись з громадськістю міста, претендент на пост Президента також заявив, що його політична сила має намір взяти участь у виборах до місцевих рад.

«Більшість у міськвиконкомі недостатньо патріотична. Зокрема тому відбувається багато корупційних речей, що явно не на користь місту. Ми підемо на вибори в Дніпропетровську міськраду і викриємо діючі нині корупційні схеми в місті», - заявив С.ТІГІПКО.

Відповідаючи на питання журналістів, він відзначив, що відповідальність за втрату Дніпропетровськом права приймати Євро-2012 лежить значною мірою на місцевих силах.

«Я вважаю, що в Дніпропетровську область присилати на посаду губернатора нікого не потрібно. Якби провал з Євро стався при губернаторах ЛАЗАРЕНКА чи БОЙКА, багатьом довелося б виїхати з області», - заявив С.ТІГІПКО.