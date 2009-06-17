Тимошенко пропонує Литвину дивитися за своїми людьми

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що всіх чиновників ретельно контролюватимуть і самі політичні сили, за квотою яких вони призначені, і уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів, коментуючи конфліктну ситуацію, що склалася в Державному комітеті із земельних ресурсів (Держкомзем).

«У нас в коаліції є розподіл квот. Я думаю, що всі ви знаєте, що призначення Держкомзем - за квотою Блоку Литвина. Я думаю, що і Блок Литвина, і наша команда, і всі контролюючі органи робитимуть усе необхідне, щоб контролювати своїх чиновників», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що давала доручення всім контролюючим органам, зокрема Контрольно-ревізійному управлінню, здійснити перевірку фінансово-господарської діяльності всіх урядових структур і міністерств.

Як повідомляв УНІАН, голова Профспілки працівників галузі земельних відносин України Д.ФІЛІПЧУК на прес-конференції заявив, що внаслідок кадрових чисток у Державному комітеті із земельних ресурсів (Держкомзем) близько 50% складу керівного апарату замінили працівниками Контрольно-ревізійного управління і податкової адміністрації. За його словами, на керівні посади Держкомзему призначають працівників без належної освіти, досвіду роботи.

Водночас голова Держкомзему Олег КУЛИНИЧ стверджує, що кадрові реформи у відомстві триватимуть, незважаючи на пікетування цього процесу «неіснуючою профільною профспілкою». Він назвав неправдивою поширювану пікетниками інформацію щодо реформування галузі, а також сказав, що профспілки працівників галузі земельних відносин України, яку нібито очолює один з лідерів пікетування Дмитро ФІЛІПЧУК, насправді не існує.