Путін заявив, що Туреччина не має стосунку до спроби нападу на військову російську базу в Сирії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Туреччина не має стосунку до спроби нападу на військові російські бази в Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств. «Перед тим як увійти в цей зал, прямо із сусіднього кабінету розмовляв з президентом Туреччини, обговорювали, в тому числі, і цю ситуацію», - сказав Путін.

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«Я впевнений, що ані турецькі військові, ані керівництво турецької держави не має до цього інциденту жодного стосунку, хоча справді цю частину ідлібської зони повинна контролювати Туреччина», - додав він.

При цьому Путін наголосив, що РФ не завжди вдається контролювати ті ділянки, які вона повинна, і турецьким партнерам не завжди вдається це зробити.

«Там складна ситуація, вони повинні виставити там пости за нашими домовленостями, поки що вони цього не зробили, але й зробити це непросто», - додав він.

Водночас він наголосив, що атакували російську базу дрони, закамуфльовані під кустарне виробництво.

«Насправді, це очевидно, там є елементи високотехнологічного характеру - це стосується систем радіолокації і наведення, систем скидання боєприпасів», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Міноборони РФ заявили, що російські бази в Сирії намагалися атакувати 13 ударних безпілотників, переданих терористам «однією з країн, що володіють високими технологічними можливостями щодо забезпечення супутникової навігації».

10 ударних БПЛА наближалися до російської авіабази «Хмеймім» і ще три - до пункту матеріально-технічного забезпечення ВМС Росії в Тартусі. В оборонному відомстві запевнили, що російським військовим вдалося перехопити управління шістьма БПЛА, ще сім безпілотників було знищено.

10 січня в Міноборони РФ зажадали від Туреччини припинити використання безпілотників підконтрольними збройними формуваннями, які атакували російську базу «Хмеймім» у Сирії.

11 січня Генштаб збройних сил Росії звинуватив Україну в причетності до атаки на свої бази в Сирії.

«Попередні дослідження показали, що як основа вибухової речовини в боєприпасах використовувався ТЕН, що перевершує за потужністю гексоген. Зазначена вибухова речовина виробляється низкою країн, у тому числі в Україні на Шосткинському заводі хімічних реактивів», - сказав начальник управління будівництва та розвитку БПЛА генштабу ВС РФ генерал-майор Олександр Новіков.

Він наголосив, що заслуговують на увагу і використовувані на безпілотниках боєприпаси. «Це саморобні вибухові пристрої масою близько 400 грамів, споряджені вражаючими елементами у вигляді металевих кульок з радіусом ураження до 50 метрів. Кожен безпілотник, який брав участь в атаці, ніс 10 таких боєприпасів», - сказав Новіков.