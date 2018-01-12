Пєсков знову заперечив участь Росії в подіях на Донбасі

Речник Кремля Дмитро Пєсков знову заперечив участь Росії в її гібридній агресії на окупованій частині українського Донбасу, вкотре повторивши офіційну позицію Москви.

«Іще раз повторюю, Росія до сторін конфлікту не належить», – стверджував він у розмові з журналістами в Москві, пише Радіо Свобода.

Пєсков також, відповідно до лінії Кремля, називав підтримувані Росією незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні терористичними, «республіками» – це слово є в самоназвах обох угруповань.

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«Що стосується «республік», – це питання, що має обговорюватися між представниками цих «республік» і Києвом… Саме «республіки» і Київ є сторонами конфлікту», – твердив речник президента Росії, уникаючи, як часто роблять у Москві, слова «Україна».

Росія продовжує заперечувати факт своєї агресії проти України і твердити, ніби сторонами конфлікту є влада України (чи, як кажуть у Москві, «влада в Києві»), з одного боку, і донецькі й луганські сепаратисти, з іншого. В Києві й на Заході звертають увагу, що другою стороною конфлікту на Донбасі є саме Росія, тому всі переговори про врегулювання мають вестися саме з нею, а не з підтримуваними і керованими нею сепаратистами, що не самостійні у своїх діях. А мирний процес, який обговорює на зустрічах у білоруському Мінську Тристороння контактна група, має три сторони – Україну, ОБСЄ і Росію, представники сепаратистів лише запрошені до участі в цьому процесі.