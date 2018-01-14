У Слідкомі РФ заявили про порушення кримінальних справ за фактами нібито реабілітації нацизму в Україні

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про порушення кримінальних справ за фактами нібито реабілітації нацизму в Україні.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Российской газете".

"Ми не можемо залишатися байдужими і до численних фактів осквернення скульптурних та архітектурних споруд, присвячених боротьбі з фашизмом і жертвам фашизму, а також осквернення символів військової слави Росії на території України. Думаю, пам'ятаєте, що зробили українські націоналісти з такими пам'ятками в місті Глиняни Львівської області, в Новомосковську Дніпропетровської області. Слідчим комітетом порушено кримінальні справи за статтею нашого Кримінального кодексу "Реабілітація нацизму" і встановлюються обставини цих злочинів", - додав очільник російського слідчого відомства.

Бастрикін зазначив, що загалом з 2014 року Слідчий комітет порушив 209 кримінальних справ, пов'язаних з подіями в Україні, серед яких і справи за фактами нібито реабілітації нацизму. Він додав, що за цими справами притягуються до кримінальної відповідальності 128 осіб. Крім того, у 146 кримінальних справах проходять 72 посадові особи Збройних сил України, зокрема 20 осіб з числа вищого військового керівництва.

Як повідомляв УНІАН, в Держдумі запропонували денонсувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною.