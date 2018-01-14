У Держдумі запропонували розірвати договір між Росією і Україною в частині визнання кордонів

Перший заступник голови комітету Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін запропонував денонсувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною в частині визнання територіальних кордонів двох країн.

Про це повідомляє російське інформагентство РІА Новости.

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«Наше трактування Договору полягає в тому, що, звичайно, наше визнання, зроблене в цьому Договорі, кордонів взаємопов'язане з темою Договору - дружба, співробітництво і партнерство. Тобто, немає дружби, співробітництва і партнерства, по ідеї, виникає привід до того, щоб сказати: отже, треба все питання вирішувати заново, у тому числі й питання щодо кордонів. Тому особисто я пропонуватиму, і пропоную вже..., що нам потрібно, принаймні у частині цього Договору, його денонсувати - у частині, що стосується статті другої, а саме визнання кордонів», - зазначив Затулін.

Також він вважає, що Договір «односторонньо вигідний» Україні.

«Оскільки, не обумовлюючи механізмів партнерства, співробітництва і дружби, у другій статті Договору ми визнаємо територіальні кордони України, а вони, відповідно, наші, на момент підписання та ратифікації цього документа. Тобто, йдеться про те, що, підписавши цей Договір, Росія в 1997 році, а потім під час ратифікації в 1999 році підтвердила, що вона вважає, скажімо, Крим і Севастополь частиною території України», - заявив російський політик.

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Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поважання територіальної цілісності.

Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.