БЮТ на Закарпатті чинить спротив Балозі?

Фракція БЮТ у Закарпатській обласній раді звертається до Генеральної прокуратури України з вимогою відреагувати на заяви про втручання у роботу обласної територіальної виборчої комісії.

Про це УНІАН повідомив голова фракції БЮТ у Закарпатській облраді Андрій СЕРБАЙЛО.

Він, зокрема, прокоментував останні події навколо рішення Закарпатської територіальної виборчої комісії від 17 червня щодо визнання обраними депутатів Закарпатської облради. Цим рішенням замість тих депутатів, що були відкликані і достроково припинили свої повноваження, обраними було визнано 14 кандидатів, включених до виборчого списку БЮТ. За таке рішення проголосували 16 членів ТВК, проти – 1, утримався 1.

Як наголосив А.СЕРБАЙЛО, після ухвалення такого рішення, що, за його словами відбулося на засіданні ТВК відповідно до чинного законодавства, на членів комісії почав здійснюватися тиск.

“Після розгляду цього питання порядку денного ні в кого із членів ТВК ніяких зауважень не було. Знаючи ситуацію в регіоні, передбачаючи, що можуть виникнути проблеми, ми попросили членів комісії, які проголосували “за”, поставити на рішення свої підписи, що вони і зробили”, - повідомив депутат облради.

Натомість, зауважив А.СЕРБАЙЛО, секретар ТВК не змогла наступного дня поставити на цей документ печатку, адже до неї вночі приїхав голова комісії і забрав ключі від сейфу. “Коли я зранку прийшов до голови ТВК і попоросив поставити печатку на рішення, він у категоричній формі відмовився це зробити, мотивуючи, що до нього надходять заяви від членів комісії про відкликання підписів”, - сказав А.СЕРБАЙЛО.

Він зазначив, що упродовж останніх днів на членів ТВК з боку представників влади та деяких політичних сил здійснюється тиск. “Через родичів, знайомих виходили і рекомендували написати заяву певного змісту (щодо відкликання підпису про підтримку рішення ТВК – УНІАН)”, - сказав А.СЕРБАЙЛО, зазначивши, що має у розпорядженні зразок такої заяви.

Він наголосив, що фракція БЮТ у Закарпатській облраді вимагає, щоб це питання взяла на контроль Генеральна прокуратура, з’ясувала, хто здійснює тиск на членів ТВК, і дала цим діям правову оцінку.

“Наявна ситуація є грубим порушенням у виборчий процес, втручанням у роботу територіальної виборчої комісії, що повинно мати наслідки серйозної відповідальності аж до кримінальної”, - заявив А.СЕРБАЙЛО.

Звернення до Генеральної прокуратурита Міністерства внутрішніх справ з проханням забезпечити дію законів України на території Закарпатської області направив і заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО. «Неформальною причиною безпрецедентного тиску на діяльність ТВК називають прагнення колишнього глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ взяти під повний контроль владу в Закарпатті та, зокрема, обрати новим головою Закарпатської обласної ради свого брата Івана БАЛОГУ», зауважив заступник голови ВР.

М.ТОМЕНКО направив звернення до правоохоронних органів з проханням розібратися в ситуації, що склалася, та забезпечити дію законів України на території Закарпатської області. «Я сподіваюся, що правоохоронні органи здатні не допустити беззаконня на Закарпатті та забезпечити виконання норм діючого законодавства на всій території країни», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Закарпатська обласна ТВК заявила про тиск на неї через визнання обраними 14 нових депутатів Закарпатської облради від БЮТ замість відкликаних з’їздом.

Як йдеться у повідомленні ТВК, 17 червня відбулося засідання ТВК, під час якого було ухвалено рішення визнати обраними 14 нових депутатів від БЮТ у складі Закарпатської облради замість тих, які були виключені з’їздом. Таке рішення було ухвалене 16-ма з 19-ти присутніх членів ТВК на підставі рішення з’їзду БЮТ, який відбувся 30 червня 2008 року.

Проте, стверджують у ТВК, вже надвечір 17 червня почався тиск на членів комісії з вимогами відкликати свої голоси і з метою відновлення виключених депутатів у складі ради.