Роботу парламенту в новому році треба почати з прийняття закону про реінтеграцію Донбасу - НФ

Фракція "Народний фронт" наполягає на тому, аби перший пленарний тиждень 2018 року почати саме з прийняття законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.

"Ми неодноразово публічно заявляли вимогу починати рік з остаточного ухвалення законопроекту №7163. Законопроекту, який нарешті законодавчо закріпить факт збройної агресії Росії на Донбасі, визначить факт тимчасової окупації не лише Криму, а й Донбасу, що зумовить відповідні правові наслідки та адекватну міжнародно-правову відповідальність для держави-агресора", - наголосив Бурбак.

"Цей закон створить правові передумови для формування консолідованої претензії України до агресора. Росія і її керівництво понесуть належну політичну, кримінальну і матеріальну відповідальність за міжнародні кримінальні злочини, вчинені проти України та українських громадян", - підкреслив керівник фракції.

Він також нагадав про рішення Стокгольмського арбітражного суду.

"Хочу нагадати, що деякі політики скептично ставились до рішення щодо позову "Нафтогазу" до "Газпрому" в Стокгольмському суді, яке прийняв уряд Арсенія Яценюка в 2014 році, щоб нарешті позбутись газового зашморгу Росії. І як усі раділи, коли Україні вдалось відсудити 56 мільярдів доларів", - сказав Бурбак.

"Тож "Народний фронт" наполягає почати 2018 рік з ухвалення законопроекту №7163 і опрацювання нових можливостей для міжнародної підтримки України. Хочу, аби ми всі постійно пам‘ятали одну і беззаперечну істину: доки не буде перемоги і гарантій безпеки України, годі говорити про будь-що інше", - наголосив керівник фракції.